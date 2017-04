Les Français tous exposés au glyphosate

publié le 06/04/2017 à 06:53

C'est l'analyse de l'urine de trente personnes qui permet à Générations Futures d'affirmer que 100% de "ses cobayes" sont contaminés par le glyphosate, quel que soit leur âge et leur mode de vie. Les membres du panel avaient de 8 à 60 ans (hommes et femmes), vivaient en ville et à la campagne, se nourrissaient de produits bio ou pas. Certains étaient végétariens, d'autres pas. Les taux relevés étaient en moyenne plus de douze fois supérieurs à la quantité admissible pour un pesticide dans de l'eau.



Même si pratiquement la quasi totalité du glyphosate ingéré est éliminé dans les urines, l'ONG s'inquiète de ces résultats. Car cette molécule est considérée comme probablement cancérogène pour l'homme par le Centre International de Recherche sur le Cancer. Une affirmation remise en cause récemment par les experts de l'Agence européenne des produits chimiques.

Leurs conclusions sont d'ailleurs attendues par Bruxelles pour se prononcer sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate sur le marché européen. Un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois, et qui oppose les représentants des États membres. La décision devrait être prise dans les six mois en France.



Les herbicides à base de glyphosate comme le Roundup ne sont plus en vente libre pour les particuliers. Il faut les demander aux vendeurs qui doivent expliquer comment bien les utiliser.