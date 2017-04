On a retrouvé le plus ancien chien du monde

publié le 05/04/2017 à 07:09

Le chien sauvage de Nouvelle-Guinée est l'espèce de chien la plus ancienne au monde et encore en vie. Le premier spécimen avait été capturé en 1897. On avait perdu sa trace depuis près d'un demi-siècle. C'est donc un des rares cas de chiens domestiques revenus à l'état sauvage.



Pas très grand (entre 30 et 45 centimètres de haut, pour 9 à 14 kilos), il vit donc dans une des régions les plus inhospitalières de Nouvelle-Guinée, sur les hauteurs de cette île d'Océanie, entre 3.500 et 4.500 mètres. L'espèce ce serait installée sur les pentes du mont Carstensz il y a environ 6.000 ans. Elle s'y nourrit de marsupiaux, de rongeurs, d'oiseaux et de fruits.

C'est une équipe de scientifiques, partie en septembre dernier dans ces montagnes, qui a fait cette découverte, après avoir installé des caméras et recueilli des excréments. Leur analyse ADN a bien confirmé qu'ils avaient bien à faire à des chiens sauvages de Nouvelle-Guinée. Au total, ils ont repéré une quinzaine d'individus - des mâles, des femelles et des petits - en bonne santé, tous recouverts d'un épais pelage noir ou roux.



Pour les scientifiques, il s'agit d'une découverte exceptionnelle. Ils souhaitent maintenant la conservation et la protection de l'espèce en évitant tout mélange avec une autre, afin de garder les spécificités de ce chien si rare, extrêmement souple et capable de grimper aux arbres.