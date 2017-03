publié le 22/03/2017 à 06:40

L'eau contaminée tue plus que les guerres, le sida ou le cancer. Quelque 7.000 personnes meurent tous les jours de maladies liées à l'eau (choléra, typhoïde, hépatite...). Pourtant, il y a eu des progrès. En quinze ans, plus d'un milliard d'humains ont été connectés à un réseau d'eau potable. Mais dans la même période, la population mondiale a augmenté d'autant. Donc il y a toujours autant de personnes (la moitié de l'Humanité) qui boivent tous les jours de l'eau douteuse ou qui doivent marcher. Ce sont en général les femmes qui ont la corvée d'eau, et qui doivent marcher des heures pour approvisionner leur famille.



En 2015, l'ONU s'est engagée à ce que tout le monde ait accès à l'eau en 2030. Seulement voilà, avec le réchauffement climatique cela va être compliqué. Pour y arriver, il faudrait 114 milliards de dollars par an. Ce n'est rien pour éviter 7.000 morts par jour, si on compare aux budgets d'armements. Rien que la Chine et les États-Unis dépensent sept fois cette somme chaque année pour s'armer.

Il y a quand même des petites gouttes d'eau qui donnent de l'espoir quand même. C'est le cas de 1001fontaines. Cette ONG française installe des mini-stations de traitement d'eau dans les villages en Inde, à Madagascar et au Cambodge. Elle s'est fixée l'objectif de fournir de l'eau à 1 million de personnes - elle en est déjà presque à la moitié. Si vous voulez l'aider, 2 euros permettent à un enfant de boire pendant un an.