Un parc de 7.000 éoliennes pour alimenter 80 millions d'Européens

L'Europe va peut-être compter une île de plus entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, dans la mer du Nord. Cette île de 7 kilomètres carrés serait construite sur un banc de sable qui existe déjà. Autour de cette île seraient installées, à perte de vue, 7.000 éoliennes. Un parc en mer c'est une centaine, pas plus. L'île servirait à centraliser toute l'énergie produite, puis à l'envoyer avec un câble sous-marin vers six pays.



Ce projet concerne les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Allemagne, la Norvège et la Belgique, qui voient très loin et qui veulent accélérer leur développement des énergies vertes. Ces pays ont choisi cet endroit idéal pour les éoliennes, car il y a toujours du vent. Ce parc pourrait alimenter 80 millions d'Européens. Il produirait plus d'électricité que la totalité du parc nucléaire français. Il serait financé par les six pays pour plus d'un milliard d'euros.

C'est un projet fou qui ne verra pas le jour avant vingt ans. Mais pas tant que ça ! Car cette semaine à Bruxelles doit être signé un contrat entre les différents pays pour commencer à travailler sur le financement. Ces six pays très engagés déjà dans l'éolien y croient, sachant que la technologie pour stocker l'énergie d'ici là va progresser et que l'éolien va finir par être beaucoup moins cher que le pétrole et le nucléaire.