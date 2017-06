Biocarburants : pourquoi la filière est-elle menacée ?

publié le 06/06/2017 à 08:29

Le groupe agroalimentaire Avril lance ce mardi 6 juin une campagne d'interpellation du gouvernement sur les risques pour l'emploi de l'utilisation de l'huile de palme dans les biocarburants. Le groupe a cinq usines de production en France pour produire son biodiesel (nommé aussi Diester). Il est produit à base de colza français à hauteur de 8% dans le gazole qu'on trouve en station-service. Les résidus du produits permettent aussi de produire des protéines végétales pour nourrir le bétail.



Le "made in France" est menacé par le biodiesel d'importation, fait notamment à partir d'huile de palme, moins cher à produire, mais beaucoup plus polluant et surtout non français. De plus, il existe un projet de directive européenne qui pourrait, après 2020, diminuer très fortement les taux d'huile de colza dans le biodiesel car ils sont jugés trop polluants.

La filière représente 20.000 emplois en France, et des emplois industriels dans cinq régions de France. Sur RTL, Arnaud Rousseau, agriculteur et nouveau président du groupe Avril, réclame des "décisions politiques courageuses et immédiates".