Il va nager 120 km pour ramasser les déchets dans la Méditerranée

publié le 24/05/2017 à 18:08

Il se n'agit pas simplement d'un projet sportif. C'est avant tout un objectif écologique. Jeudi 25 mai, Emmanuel Laurin, un dijonnais de 31 ans, s'est lancé un grand défi ou plutôt un "Grand Saphir", c'est le nom de son projet.



Son ambition est de nager 120 km pour relier Marseille à Toulon en ramassant les déchets qu’il croise en mer. Son objectif : sensibiliser à la pollution en Méditerranée afin de faire changer les habitudes. Une idée venue, "il y a un peu plus d'un an lorsque [je] nageais tranquillement en Méditerranée. [Je] réfléchissais à l'état dans lequel est notre mer et [j'ai] eu une idée..." raconte t-il dans une vidéo sur sa page Facebook.

"Des déchets on en compte plus de 300 millions en Méditerranée. L'idée est de montrer au public la réalité des faits" prévient-il. Car en effet, elle est la plus polluée du monde.

Lors de cette expédition de 15 jours, il parcourra 8 km par jour, accompagné d’une personne en kayak et d’une autre sur un voilier qui lui garantiront une assistance matérielle et logistique.



"Je passerai chaque nuit et repas sur le voilier. Les déchets que je vais collecter seront stockés dans un grand filet ou sur le voilier, et des points de collectes seront organisés sur terre avec les associations partenaires" a t'il indiqué sur le site Made in Marseille.