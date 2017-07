Édouard Philippe a fixé la feuille de route écologique du gouvernement

et Loïc Farge

publié le 05/07/2017 à 06:51

Trier et recycler, ça crée de emplois. Donc avant la fin du quinquennat, tous les plastiques des emballages que nous jetons aujourd'hui à la poubelle devront être recyclés. Actuellement seulement 40% le sont. C'est le cas de bouteilles, de tout ce qui a un bouchon, tout ce qu'on nous demande de trier. Mais dans certaines région, des expériences sont menées. Les habitants peuvent mettre dans leur poubelle de tri tout ce qui est en plastique, sans exception : les pots de yaourt, les barquettes, les films alimentaires. Car dans ces régions, dans les usines de tri, les chaines sont équipées pour les trier, séparer les différents plastiques et pouvoir ensuite les recycler.



Autre mesure : aujourd'hui vos poubelles partent soit à l'incinérateur, soit dans des décharges qui polluent (notamment l'eau). Dans les décharges, le volume de déchets va être réduit de moitié. L'économie circulaire est une mine d'or, en emplois et en économies d'énergie. Si tous nos déchets étaient correctement triés, c'est l'équivalent de la production d'électricité un réacteur nucléaire qui serait économisé. Le gouvernement veut avancer dans ce sens.

Autre mesure confirmée mardi 4 juillet pour lutter contre la pollution : le rattrapage de la fiscalité du diesel sur l'essence. Les deux carburant auront le même prix dans cinq ans. Il y a aussi la promesse d'isoler tous les logements qui aujourd'hui gaspillent trop d'énergies, les fameuses "passoires thermiques". Il existe des aides déjà, mais elles vont être augmentées et simplifiées pour financer des travaux d'isolation et des appareils de chauffage plus économes.