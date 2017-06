Biodéchets : la révolution de la poubelle marron

publié le 28/06/2017 à 11:57

Vous connaissez la poubelle au couvercle gris pour les sacs d'ordures, celle au couvercle blanc pour le verre, et celle au couvercle jaune pour le plastique ou le carton. Il va falloir vous faire à une nouvelle espèce de poubelles : celle au couvercle marron. C'est la couleur choisie pour les biodéchets. Vous allez en voir de plus en plus. Vingt ans après la révolution du tri des emballages, le nouveau défi c'est de collecter vos épluchures de légumes, vos coquilles d'œufs ou vos sachets de thé. Il y a une échéance : la loi sur la transition énergétique, votée de 2015, prévoit en 2025 la valorisation obligatoire de ces biodéchets, c'est-à-dire la transformation en compost ou en énergie.



C'est pour cette raison que plusieurs villes de France prennent des initiatives pour tenter d'alléger les poubelles. Les habitants de Lorient fabriquent un compost de qualité qui est vendu aux exploitations d'agriculture bio. À Besançon aussi, recycler rapporte : plus vous déposez vos biodéchets dans des chalets de compostage installés en ville, plus vous recyclez, moins vous jetez, moins vous payez de taxe d'ordures.

À Paris, on est train de tester en ce moment les premières poubelles marrons. La généralisation est prévue en 2020. Il faut dire que les Parisiens sont lamentables en tri. Un Parisien jette quatre fois plus de déchets alimentaires qu'en région. Antoinette Guhl, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de l'économie circulaire, n'a donc pas fini d'essayer de nous convaincre qu'il faut maintenant regarder nos épluchures de carotte d'un autre œil.

On va regarder nos déchets en face

"Nous sommes aujourd'hui en train de réaliser quelque chose d'absolument nouveau, qui est d'arrêter de considérer nos déchets comme on les considère aujourd'hui. Tout ce qu'on considère aujourd'hui comme des déchets, c'est de la ressource. Toutes les matières deviennent précieuses, elles ne doivent donc pas finir à l'incinération", argue-t-elle. L'objectif de la mairie de Paris c'est de passer des 85% des déchets mis en décharge ou en incinérateur aujourd'hui à 50% dès 2020, cinq ans avant que la loi l'impose. C'est ambitieux.



La ville de demain est une ville a priori où l'on va regarder nos déchets en face. Auparavant, les villes cachaient leurs déchets. On a inventé le vide-ordures pour que le déchet disparaisse dès sa naissance. L’effacement du déchet a contribué à l’explosion des tonnages. On a envoyé les déchets être incinérés ou traités le plus loin possible des centres-villes. C'est en train de changer. Exemple : Paris, qui ne compte que huit déchetteries, prévoit d'en créer dix nouvelles intra-muros d'ici 2018. Flore Berlingen, la directrice de l'organisation Zero Waste France, s'en félicite. "Rendre les déchets visibles a un effet pédagogique, dit-elle, pour inciter à recycler".