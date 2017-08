publié le 04/08/2017 à 08:20

L'humanité vit à crédit. D'après certains scientifiques, nous avons épuisé les ressources naturelles de la Terre pour l'année et mercredi 2 août a marqué ce fameux jour dit "du dépassement". C'est ce qu'a voulu observer le navigateur Yvan Bourgnon en allant au plus près des effets du réchauffement climatique. Il est actuellement sur son catamaran dans le grand nord.



Parti le 13 juillet de l'Alaska pour le Groenland, ce qui représente un peu moins de 8.000 kilomètres, Yvan Bourgnon n'a pu que constater la fonte des glaces : "Il y avait pas mal de glaçons au nord de l'Alaska mais depuis, plus rien. C'est assez désœuvrant de voir qu'on arrive à passer à la voile en solitaire dans cette zone-là, ce qui n'était pas possible encore il y a quelques années", constate-t-il.

Si Yvan Bourgnon souhaite observer les effets du réchauffement climatique, il entend également tenter de distinguer la fameuse pollution au plastique, à savoir les millions de particules de cette matière qui flottent dans nos océans. Il explique sa démarche : "Je souhaite être le témoin de ce réchauffement et savoir si on peut vraiment aujourd'hui passer à la voile à cet endroit-là, sans moteur ni rien du tout ce qui n'a jamais été fait pour l'instant, assure le navigateur. C'est aussi de venir voir la pollution des plastiques. Et là pour l'instant, je suis agréablement surpris, il n'y a pas de pollution visible".