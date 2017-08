publié le 02/08/2017 à 15:12

C'est comme si nous les humains, nous n'avions plus d'argent sur notre compte en banque. Depuis ce mercredi, la Terre vit à crédit. Nous sommes le 2 août, et nous avons déjà consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an.



Autrement dit : la planète vit à découvert. Nous venons d'atteindre ce qui s'appelle, le "Jour de dépassement". Actuellement, il nous faudrait 1,7 planète pour subvenir à nos besoins et si rien n'est fait il nous en faudrait l'équivalent de deux en 2030.

Le plus alarmant c'est que ce "Jour du dépassement" arrive toujours plus vite chaque année. L'Homme rejette également trop de CO², la raison principale de cette journée. Toutefois, il est encore possible d'inverser la tendance grâce à quelques gestes au quotidien.

Alimentation, transports, consommation

L'Homme consomme trop d'eau pour l'élevage, les cultures, la construction. Une surconsommation accentuée par plusieurs phénomènes, la déforestation, la surpêche et la surpopulation. Trois facteurs sur lesquels il est possible d'agir.

En conduisant, nous produisons 12% d'émissions de gaz à effet de serre. Réduire ses déplacements en voiture et privilégier le vélo, les transports en commun ou encore le covoiturage permet de moins rejeter de CO². Autre conseil : privilégier des fournisseurs d'électricité issus des renouvelables, comme Enercoop ou Planète Oui.



Enfin, modifier son alimentation peut également avoir un impact, notamment via sa consommation de viande. "Les bovins émettent énormément de gaz à effets de serre et le bœuf à l'échelle mondiale est la première cause de déforestation", explique Arnaud Gauffier spécialiste des questions climatiques au WWF.