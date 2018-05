publié le 21/05/2018 à 12:58

Une deuxième journée de solidarité pour financer la dépendance est-elle nécessaire ? "Dans cette affaire, il n'y a pas de bonne solution, il y a surtout que des solutions impopulaires. La critique est facile, l'art est plus difficile", explique Frédéric Bizard, économiste.



"On est à un sommet de prélèvement obligatoire, on a des dépenses publiques en matière de dépendance qui vont doubler passant de 1,1 à 2,2 dans les 40 ans qui viennent. On a de besoins urgents car on a des Ehpad qui sont dans une tension sociale très forte du fait de tarifs qui sont beaucoup trop bas pour payer ce qui fait qu'il y a un manque d'encadrement médical", ajoute le spécialiste en protection sociale et en santé.

"Le gouvernement a déjà utilisé plusieurs cartouches. On a déjà utilisé la CSG pour les retraités. On ne veut pas augmenter les cotisations sociales. On a transféré à juste titre sur la CSG ces cotisations sociales", détaille Frédéric Bizard. Pour lui "l'intérêt de la journée supplémentaire est donc double. D'abord vous développez l'activité. L'intérêt c'est aussi que ça permet d'apporter 2,5 milliards chaque année, ce qui est plus que le besoin estimé aujourd'hui", plaide l'économiste.

Un grand plan de santé publique doit être mis en place

"On n'a pas structuré la gestion de la dépendance donc je pense qu'il est grand temps de le faire", juge Frédéric Bizard. "C'est un problème de santé publique la dépendance donc il faut agir en anticipation. C'est un grand plan de santé publique qu'il faut mettre en place", assure l'économiste.



"Aujourd'hui on n'a presque rien en France entre le domicile et l'Ehpad", regrette-t-il. "On n'est pas obligé d'avoir des impôts en plus mais il est important d'avoir ce cinquième risque" de la sécurité sociale, juge de son côté Olivier Véran, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Il faut "expliquer aux Français pourquoi cette réforme à venir est nécessaire pour eux", assure le député de la première circonscription de l'Isère.