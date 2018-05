publié le 21/05/2018 à 07:14

Nous sommes ce 21 mai le lundi de Pentecôte et pour certains, c'est une journée de solidarité. Une par an et peut-être bientôt deux. Cette journée a été créée en 2004. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le lundi de Pentecôte, ça peut être n'importe quel autre jour chômé ou simplement un jour de congé que l'on donne. Objectif : financer les aides à la dépendance.



L'an dernier, le dispositif a rapporté plus de deux milliards 300 millions d'euros. Mais avec le vieillissement de la population, on est loin du compte. Alors le mois dernier, Emmanuel Macron a ouvert la porte à une deuxième journée de solidarité. Une idée qui fait débat dans la classe politique.

Le gouvernement ne remettra pas en cause le statut des fonctionnaires. C'est la mise au point faite par le secrétaire d'État à la Fonction publique dans Libération, à la veille d'une troisième journée de grève sur les salaires, les effectifs et les réformes en cours. Olivier Dussopt évoque des ajustements du statut, une modernisation mais pas de remise en cause.

À écouter également dans ce journal :

- SOCIAL : 227 magasins Carrefour vont mettre la clef sous la porte car ils n'ont pas trouvé de repreneur. Il s'agit des anciens magasins DIA mis en vente dans le cadre d'un vaste plan de restructuration. Plus de 2.000 emplois étaient en jeu. Les syndicats dénoncent un énorme gâchis.



- CONSOMMATION : Difficile de lutter contre le démarchage téléphonique. Ces appels intempestifs pour vous vendre tout et n'importe quoi. Depuis deux ans théoriquement, pour y échapper, il suffit de s'inscrire sur le site Bloctel. Plus de trois millions et demi de Français ont fait cette démarche avec des résultats très discutables.





- JUSTICE - Des analyses doivent être pratiquées sur Sand Van Roy, cette jeune actrice qui accuse Luc Besson de viol. Analyses qui seront déterminantes pour savoir si elle a bel et bien été droguée et abusée sexuellement. Le réalisateur dément fermement.



- FAIT-DIVERS : À Pau, un homme de 32 ans a été battu à mort, en pleine rue, vendredi 18 mai au soir par une bande d'adolescents. L'un d'eux s'est fait soigner aux urgences et c'est ce qui a déclenché l'enquête. Une douzaine de jeunes serait impliquée.



- JUSTICE : L'homme interpellé samedi 19 mai gare Saint-Charles à Marseille n'est pas un Tchétchène comme il l'affirmait mais un ressortissant bulgare. Le suspect avait sur lui du matériel électrique pouvant servir à fabriquer un engin explosif. Il serait recherché pour tentative d'homicide. Sa garde à vue a été prolongée.



- INTERNATIONAL : Aux États-Unis, deux jours après la fusillade de Santa Fe, c'est toujours l'incompréhension. Fusillade qui a fait 10 morts dans le lycée de cette ville texane. Le tireur est un élève de l'établissement. Il a été arrêté et risque la peine de mort. Ses motivations restent floues.



- FOOTBALL : La Ligue 1 prépare déjà la saison prochaine et au PSG, le nouvel entraîneur est en place. L'Allemand Thomas Tuchel a été présenté dimanche 20 mai au soir au Parc des Princes. Il remplace Unaï Emery qui n'a pas réussi à emmener les Parisiens plus loin que les 8èmes de finale de la Ligue des Champions.