Financement de la dépendance : faut-il instaurer une seconde journée de solidarité ?

publié le 21/05/2018 à 10:35

La journée de solidarité, créée en 2004 pour financer une meilleure prise en charge des personnes dépendantes et initialement fixée au lundi de Pentecôte, devrait rapporter 2,42 milliards d'euros en 2018, estime la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.



Depuis sa mise en place l'année suivant la canicule meurtrière de 2003, cette journée a permis de collecter près de 30 milliards d'euros, précise dans un communiqué la CNSA, chargée de sa gestion.



Initialement fixée au lundi de Pentecôte, redevenu férié en 2008, elle est depuis laissée à l'appréciation des employeurs publics et privés.



Certains suppriment un jour de congé ou de RTT, d'autres offrent cette journée à leurs salariés, mais tous s'acquittent d'une contribution (0,3% de la masse salariale) à la CNSA.



Les revenus du capital, à l'exception de l'épargne populaire comme le livret A, sont également soumis à cette contribution de solidarité autonomie (CSA), à hauteur de 0,3%.



En 2017, la journée de solidarité avait rapporté 2,37 milliards ainsi répartis: 1,42 milliard pour les personnes âgées et 946 millions pour les personnes handicapées.



Sur les 2,42 milliards espérés cette année, 1,45 milliard d'euros iront au bénéfice des personnes âgées: 483,9 millions d'euros versés aux conseils départementaux pour le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et 967,7 millions d'euros alloués aux établissements et services médico-sociaux accueillant ce public.



Les 967,7 millions d'euros restants iront au bénéfice des personnes handicapées: 629 millions d'euros versés aux conseils départementaux pour le financement de la prestation de compensation du handicap (PCH) et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et 338,7 millions d'euros alloués aux établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap.



Depuis avril 2013, les retraités imposables participent également à l'effort, avec la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa).



Celle-ci, gérée aussi par la CNSA, a rapporté 3,36 milliards d'euros depuis son entrée en vigueur. Pour 2018, la collecte est estimée à 765,4 millions d'euros.



Cette somme permettra notamment de financer la revalorisation de l'APA à domicile, des actions de prévention de la perte d'autonomie, renforcer l'accompagnement des proches aidants, ou encore abonder les fonds départementaux de compensation du handicap, précise la CNSA.



L'hypothèse d'une deuxième journée de solidarité a récemment été évoquée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et le président Emmanuel Macron comme piste parmi d'autres pour financer la prise en charge de la dépendance.



