publié le 04/05/2018 à 12:24

Difficile période d'examens pour des étudiants de Tolbiac. Les dégradations des locaux commises lors de l'occupation de cette fac de Paris, évacuée par les CRS le 20 avril dernier, ont contraint l'université à délocaliser certains examens. Mais là encore, des étudiants contestataires sont venus perturber les épreuves.



Certains ont dû aller jusqu'à Rungis, en banlieue parisienne, où l'université Paris-1 a loué des locaux pour y organiser des épreuves. Mercredi 2 mai, au début de l'épreuve d'histoire prévue à 18 heures, des opposants à la loi Vidal ont appelé les étudiants de première année à ne pas composer et à écrire "étudiant en grève" sur leur copie.

"Ils se baladaient entre les rangs pour mobiliser leurs amis ou des gens qu'ils connaissaient, on ne pouvait pas se concentrer", témoigne Mathis, étudiant en première année, au micro de RTL. Il n'a pas pu rendre sa copie, le professeur qui supervisait l'examen ayant annoncé l'annulation de l'épreuve.

Rattrapage

Mathis ne sait pas quand il pourra repasser son examen. La présidence de l'université fait savoir que les étudiants qui n'ont pas pu composer et ceux qui se déclarent grévistes sur leur copie seront convoqués au rattrapage début juin.



Des épreuves prévues ont également été annulées avant que des professeurs n'envoient des mails pour confirmer leur tenue. Totalement perdus, des étudiants attendaient des consignes officielles de l'administration de Paris-1.

Devoirs à la maison à Nanterre

La contestation perturbe également les examens à Strasbourg, où 700 étudiants ont été empêchés de participer à une épreuve qui devait se tenir à l'université jeudi 3 mai. Le bâtiment était bloqué par un groupe d'étudiants contestataires. À Nancy, des étudiants qui tentaient de bloquer un amphithéâtre sur le campus de Lettres et Sciences humaines ont été évacués par les forces de l'ordre.



Le conseil d'administration et la Commission formation et vie universitaire de la fac de Nanterre, toujours bloquée, ont décidé que le devoir à la maison serait le mode de validation du second semestre. Certains enseignements nécessiteront tout de même des examens, et ils seront délocalisés.

Blocage reconduit à Toulouse

L'université de Rennes-2 est toujours occupée et aucun examen n'y a lieu, tout comme à Toulouse-Jean-Jaurès. Les étudiants grévistes de l'université toulousaine ont reconduit le blocage malgré la décision du tribunal administratif de Toulouse qui ordonne l'évacuation du campus.



Jeudi 3 mai, des étudiants de Sciences Po Toulouse ont bloqué leur établissement au matin en soutien aux étudiants de Toulouse-Jean-Jaurès, avant de voter la levée du blocage en milieu de journée.