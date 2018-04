publié le 29/04/2018 à 16:44

Le comité de mobilisation de l'Université de Bordeaux 2 a annoncé dimanche 29 avril sur sa page Facebook la fin de l'occupation de la faculté de la Victoire (Sociologie-Psychologie) qui avait débuté le 15 mars dernier.



L'occupation de cette fac, comme dans plusieurs en France, visait à protester contre la loi sur l'accès aux études universitaires, qui selon le comité "va fermer les portes de l'Université à des milliers de jeunes". Le mouvement des étudiants de la faculté de la Victoire a expliqué le choix de quitter les locaux de l'université : "Ce soir, nous quittons la fac. Nous partons d'ici, mais pour mieux occuper la rue, avec les autres secteurs en lutte dès le 1er mai".

"Il est désormais primordial de mettre nos forces partout où il est possible d'étendre les lignes de front de la guerre sociale qui se joue aujourd'hui, concernant la destruction des services publics (SNCF, Santé, Poste), l'évacuation de la ZAD, les licenciements, et l'accueil des réfugié-e-s et migrant-e-s fuyant les guerres et la misère", souligne encore le comité de mobilisation dans son communiqué.