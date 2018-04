Tolbiac : le président de l'université Paris-I porte plainte

publié le 22/04/2018 à 08:29

Après l'occupation durant quatre semaines de l'université Paris-I de Tolbiac, son président Georges Haddad a décidé de saisir la justice. Le Journal du dimanche, révèle qu'une plainte a été déposée vendredi 20 avril en son nom auprès du parquet de Paris. "Cette plainte vise à identifier, poursuivre et réprimer les fauteurs de troubles dont la plupart ne font pas partie de l'université " selon les avocats du président de l'université de Tolbiac.



"Son objectif est de protéger l'institution, les sites et l'image de la Sorbonne. L'enquête devra établir les éventuelles qualifications pénales à rechercher pour un préjudice qui se chiffre à plusieurs centaines de milliers d'euros", ajoutent Pierre-Olivier Sur et Mathias Chichportich dans le JDD. "C'est l'argent de la Nation qui a été gaspillé", a déclaré vendredi Georges Haddad lors d'un point presse à la Sorbonne.

Une enquête ouverte pour identifier les auteurs des dégradations

Tags sur les murs, vidéoprojecteurs lacérés, portes des amphithéâtres forcées, distributeurs de confiseries éventrés, câblages sonores détériorés, à l'instar des écrans dans les halls d'entrée de l'établissement, les dégâts sont nombreux. Des détériorations qui ont abouti à la fermeture de l'université jusqu'à la rentrée de septembre. Georges Haddad signale notamment la découverte sur le site "d'une dizaine de cocktails Molotov" ou "de substances inflammables" en instance d'analyse.

Une enquête va être ouverte pour identifier les auteurs des dégradations. Une identification complexe puisqu'il n'y avait aucun dispositif de vidéosurveillance. Les examens prévus le 2 mai auront lieu dans d'autres universités de Paris et région parisienne.