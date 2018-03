Thierry Boulangué fabrique des automates de décoration pour les vitrines de magasin

publié le 26/03/2018 à 12:13

Un petit lapin qui sort d'un œuf en chocolat, ou encore des petites poules qui couvent leurs œufs en se dandinant. La magie opère dans les vitrines des chocolateries et boulangeries. Thierry Boulangué anime aussi bien les petites boutiques que les plus grand centres commerciaux, grâce à sa créativité.



"C'est très courant que j'ai une envie de réaliser un automate très particulier. Dans ce cas-là, j'arrive le matin, je me lance dans ma création. Puis il y a l'envie de faire sourire les gens et de créer un monde qui fait rêver les tout-petits comme les plus anciens, parce que notre public va de 0 à 100 ans", raconte notre artisan.

De la marmotte à l'éléphant, en passant par l'ours polaire ou encore le lapin, ATB Créations propose tous les animaux en taille réelle, en location ou vente. Et tout est fait en France. C'est donc un savoir-faire très particulier. Et c'est d'abord de la mécanique.



ATB Créations propose tous les animaux en taille réelle, en location ou vente Crédit : RTL / Armelle Lévy

C'est tout naturellement que Thierry a eu l'idée de fabriquer lui-même ses automates. Parce qu'à l'origine, ses parents avaient un magasin de feux d'artifice, de déguisements et de loisirs créatifs à Évreux.



Il a donc créé sa propre entreprise de fabrication d'automates en 2008, il y a tout juste dix ans. Aujourd'hui, ils sont six dans l'entreprise, avec sa compagne, le fils de sa compagne, son neveu, sa nièce et une couturière embauchée il y a deux ans. L'entreprise reste donc toujours très familiale.

Les créations d'ATB, c'est d'abord de la mécanique Crédit : RTL / Armelle Lévy