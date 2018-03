Que sont devenus les artisans qui ont ouvert leurs portes à RTL ?

publié le 19/03/2018 à 16:00

Depuis cinq ans, les artisans ouvrent les portes de leur entreprise à RTL. Et chacune des deux-cents rencontres est un petit rayon de soleil. Ces femmes et ces hommes nous livrent avec passion leur quotidien, leur profession et leur parcours.



Les artisans utilisent des savoir-faire très anciens, mais qu'ils ont su faire évoluer avec leur temps. Beaucoup utilisent désormais des commandes numériques et travaillent à l'export.

Ce sont des personnes courageuses et talentueuses, qui souvent travaillent dans l’ombre de leur atelier. C'est pourquoi RTL a fait le choix de les mettre en lumière. Voyons ce que certains sont devenus.