Steaven Richard, ferronnier d'art : "Le laminage artistique est né chez nous"

et Loïc Farge

publié le 05/03/2018 à 12:05

Ici, le métal est transformé, texturé, patiné, assemblé, pour fabriquer des objets de design et des décors en acier, en bronze ou en laiton, dans une combinaison infinie de textures et de couleurs. Steaven Richard s'est spécialisé dans le travail artistique des métaux, pour la décoration d'intérieur.



Il réalise des pièces uniques - du mobilier, des luminaire, des rampe d’escalier ou des grilles -, aussi bien pour le Musée du quai Branly que pour les grandes marques de luxe et les palaces. Il a récemment conçu le bar de l'Hôtel Crillon, dans le salon des Ambassadeurs.

Son cœur de métier, c'est le fer forgé, la ferronnerie française. Mais il innove. Il a mis au point une nouvelle technique de mise en texture de la tôle de métal, pour laquelle il a déposé un brevet en début d'année 2018, pour jouer sur les reliefs, l'accroche de la lumière, mais aussi sur les contrastes et les couleurs du métal.

Cette idée de génie lui est venue en 2013, lorsque Karl Lagerfeld lui a commandé, pour son studio chez Chanel, un parquet Versailles en métal texturé.

Un travail de laminage artistique des ateliers Steaven Richard Crédit : Ateliers Steaven Richard

À 16 ans, Steaven Richard a suivi des études de maréchal-ferrant. Puis il a fait son service militaire dans la Garde républicaine, avant de faire son tour d'Europe de dix années, en compagnonnage. Aujourd'hui, son atelier compte cinq à dix personnes, en fonction des commandes.



L'atelier Steaven Richard a reçu il y a sept ans le label "Entreprise du Patrimoine Vivant". Une marque de reconnaissance de l'État pour distinguer des entreprises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence.

Un travail de laminage artistique des ateliers Steaven Richard Crédit : Ateliers Steaven Richard