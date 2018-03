Pouce et Lina

Crédit Image : Pouce et Lina | Crédit Média : Armelle Levy | Durée : 03:02 | Date : 12/03/2018

Fanny Marie, créatrice de Pouce et Lina, réalise des mobiles musicaux pour enfants

et Loïc Farge

publié le 12/03/2018 à 12:18

Cela fait huit ans que Fanny Marie confectionne ses mobiles musicaux. "Au début, c'était une auto-entreprise. J'étais toute seule à fabriquer moi-même des accessoires pour les enfants", raconte-t-elle.



"Petit à petit, les choses se sont professionnalisées. Depuis 2016, il y a une couturière qui m'a rejoint. Elle fabrique les petits éléments qu'on suspend sur les mobiles. Et depuis novembre, il y a une deuxième couturière", poursuit Fanny Marie, qui précise que "le produit est fait du début à la fin (...) dans l'atelier".

Fanny Marie et ses deux couturières Crédit : Pouce et Lina

Elle dessine parfois des dizaines de prototypes avant de trouver le bon modèle à mettre en forme.

Ses mobiles sont vendus 69 euros, avec plusieurs options. "Chez Pouce et Lina, on peut choisir la mélodie de son mobile. Il y en a sept au choix, du grand classique comme La vie en rose, mais aussi des Disney comme La Belle et la Bête, jusqu'à Harry Potter", explique Fanny Marie.



Une dimension internationale

Cette dernière n'a pas fait de formation de couturière. Sa première vie professionnelle était consacrée à la recherche en climatologie, ponctuée de remplacements comme professeur de mathématiques.



Ensuite, elle a arrêté de travailler pour élever ses enfants. Jusqu'au jour de ses 40 ans, quand elle a déposé le nom de "Pouce et Lina".



Chez Pouce et Lina, "le produit est fait du début à la fin dans l'atelier" Crédit : Pouce et Lina

Son atelier connait aujourd'hui dimension internationale. Ses petits personnages en textiles trônent au-dessus des têtes de pleins de bébé du monde : 44% de son chiffre d'affaires est dédié à l'export.



Fanny Marie vient de remporter le Prix Artisan de l'année, Stars et métiers 2018, décerné par les chambres de métier et de l'artisanat et la Banque Populaire.

Les mobiles "Pouce et Lina" sont vendus 69 euros, avec plusieurs options Crédit : Pouce et Lina