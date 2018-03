publié le 19/03/2018 à 11:27

"Nous rénovons, entretenons et construisons des bateaux depuis maintenant plus de six générations", explique Alexis. Il a grandi, sur le chantier, au milieu des bateaux. Aujourd'hui, il en prend soin, comme ses aînés, avant lui.



Pour rénover un bateau, il faut faire appel à une palette de métiers. "La chance que l'on a, c'est qu'on fait des choses différentes tous les jours. On va pouvoir construire, réparer, entretenir. Il va y avoir une activité de construction navale pure, de charpente navale, mais aussi une activité de peinture, de vernis, de finition, de gréement aussi puisqu'il y a les mâts pour les voiliers", lance-t-il dans un inventaire à la Prévert, citant aussi la manutention et la mise à l'eau.

Alexis Bonnin rénove et construit des bateaux en bois, mais pas que. "C'est la force du chantier. Mes aïeux ont fait le choix de se diversifier, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes toujours là aujourd'hui", lance-t-il.

Certains navires d'exception passent par les chantiers Bonnin Crédit : RTL / Armelle Lévy

"Il faut toujours être au goût du jour en terme pratique, et puis toujours en terme d'innovation être vraiment à la pointe pour pouvoir avancer", insiste-t-il. À tel point que le chantier Bonnin a vu naître des voiliers devenus champions de France, champions d'Europe et champions olympiques.



Les chantiers Bonnin cherchent un apprenti

Son métier il l'a appris à l'école bien sûr, mais aussi en observant ses aïeux travailler. C'est une vraie histoire de famille qui continue. Sa soeur et son neveu travaillent aussi avec lui sur le chantier. Aujourd'hui, ils sont neuf sur le site, avec un apprenti.



Si cela vous intéresse, Alexis Bonnin recrute. Vous pourrez aller à la rencontre du chantier naval Bonnin, à l'occasion du Salon nautique d'Arcachon (du 13 au 16 avrils 2018).