et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/02/2018 à 10:51

Anaïs Melay accueille ses clients dans le seul et unique salon de coiffure flottant de France, sur l'Ille-et-Rance, en Bretagne. Elle est coiffeuse, visagiste et barbière, mais sur une péniche, en plein centre-ville de Rennes. A l'avant du bateau, c'est la partie réservée aux hommes, qui prennent place dans de beaux fauteuils à l'ancienne, bien restaurés, à côté du gouvernail. Quant aux dames, elles sont à l'arrière.



Anaïs Melay a ouvert son salon flottant il y a trois ans et demi. Elle a fait ses armes une dizaine d'année avant d'ouvrir son propre salon. Elle a passé son CAP coiffure après un bac général. Pendant sept ans, elle a travaillé pour une chaîne à Nantes, au bord de l'eau, qui est sa source d'inspiration. L'idée lui est venue lors d'un voyage à Amsterdam.

C'est elle qui a conçu entièrement sa péniche, avec l'aide de son père menuisier. Elle apprécie "le côté apaisant" qui lui apport de l'inspiration. "Sur le bateau, on a toujours l'impression d'être en vacances", conclut-elle.