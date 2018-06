Parlez-vous le "louchébem" ou l'argot des bouchers ?

publié le 16/06/2018 à 09:01

"Lamiquème des lomems, lonjourbem !" Si vous n'avez pas compris cette phrase, cela signifie tout simplement "amis du jour, bonjour!" mais c'est dans une langue qu'apparemment vous ne parlez pas couramment. Mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler : le louchébem, ou l'argot des bouchers.



Il s'agit d'un langage crypté qui serait né au sein des abattoirs de La Villette au XIXe siècle. Elle s’est formée sur un autre argot, qu’on appelait "largonji", l’argot de la pègre de l’époque, dont il reprend la construction. Cette langue leur permettait de parler sans être compris des clients.

Simple débutante (pas en boucherie, où je n’ai aucune ambition professionnelle) en louchébem, je tiens l’essentiel de mon savoir d’un petit livre d’un certain David Alliot, ami des mots et fils de boucher. Publié par les éditions Horay, ce livre est aussi un dictionnaire des vieux termes de métier qui émaillaient les échanges au-dessus des couteaux et des billots, intitulé Larlépem-vous louchébem.

Des mots entrés dans la langue courante

Pour apprendre à parler le louchébem, inutile de s'inscrire en fac de langues mais il faut quand même un peu de pratique. On remplace la première lettre des mots français par un L, puis on place cette première lettre à la fin du mot, et l’on y ajoute les suffixes -é, -em, -oque ou -uche, ou autre, selon son bon plaisir. Boucher donne louché, auquel on ajoute b, et une finale en em, "louchébem" ! Entre les mots en louchébem on laisse des mots de français, ce qui donne un joyeux mélange.



Cette langue se parle très peu aujourd'hui mais certaines de ses trouvailles sont entrées dans la langue courante, et même dans les dictionnaires. Si vous dites que ce type loufoque est sorti en loucedé, en quelque sorte, vous parlez louchébem. Loufoque, c’est "fou" (première lettre remplacée par un L, finale en oque – loufoque) et en loucedé c’est "en douce" (première lettre remplacée par un L, finale en é : loucedé).



D'ailleurs, il paraît qu’il y a aussi un village, Pertuis-en-Luberon dans le Vaucluse, dont la population parle encore aujourd’hui une variante du louchébem, appelée localement louchébum, et cela concerne peut-être une quinzaine de villages des alentours. Ça tombe bien, cet été, je pars dans le Luberon. Je sens que mes vacances sont en train de se transformer en séjour linguistique. En attendant, à l’adresse louchebem.fr, vous trouverez un traducteur automatique français-louchébem, de quoi commencer votre apprentissage.