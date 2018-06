Les enseignes des coiffeurs, tirées par les cheveux ?

publié le 09/06/2018 à 10:39

Faut-il être édité pour être un poète ? Que nenni ! La langue appartient à tous ceux qui la parlent, et sa poésie aussi. Avez-vous déjà entendu le théâtre des commerçants des marchés ? La gouaille des démonstrateurs devant les grands magasins ? Ça aussi, c’est la langue française, dans toute sa vie et toute sa vigueur. Il y a des commerces qui apportent la poésie et le calembour au cœur de nos rues. Qui, selon vous, choisirait pour enseigne « Apollinaire », « Baudelaire » ou « Epithète » ? Les coiffeurs !



Apollin’hair (avec une finale en HAIR, comme « cheveux » à l’anglaise) est à La Mezière, en Ille-et-Vilaine, et Beau de l’hair (avec l’adjectif beau et toujours HAIR) a pignon sur rue à Nantes, tandis qu’Epi-tête, comme un épi sur une tête exerce à Dieppe. Les coiffeurs, ces grands thérapeutes du moral en berne et du cheveu terne sont les plus prolifiques en matière d’enseignes tirées par les cheveux, ce qui tout compte fait est bien naturel.

Tiré par les cheveux, c’est d’ailleurs le titre d’un petit livre délicieux des éditions Hoëbeke. Son auteure, Morgane Tual, est à l’origine du blog LOLcoiffeurs, créé sur un coup de tête et alimenté par les internautes de 1000 photos de magasins plus créatifs les uns que les autres. D’ailleurs « Créa-tif » en deux mots, « Inven-tif » et « Imagina-tif » font partie des calembours plébiscités par nos joyeux merlans. Le livre rassemble les plus savoureux.

Il y a un élégant « Comment’hair », à Paris. Ou, également dans la capitale, un « Récup’hair » sans doute spécialisé dans le sauvetage des coupes ratées, et un « Rock’hair » pour les fans de la banane. Le très risqué « Faudra tif hair », la Coupe d’enf’hair de Lambersart, dans le Nord, ou encore les effrayants Revolv’hair et Lucif’Hair. Et que penser du surprenant « Adult’hair » grenoblois. Et ce spécialiste de la coupe express pour hommes, qui exerce aux Lilas, dans le neuf-trois : Spiderman ! Speed hair man. Génial non ?