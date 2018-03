Les "maisons à un euro" à Roubaix, est-ce vraiment une bonne affaire ?

publié le 21/03/2018 à 13:28

C'est une première française. Depuis le 20 mars, la mairie de Roubaix (Nord) propose à la vente 17 maisons au prix imbattable d'un euro. Ces logements de 60m² à 126m² sont pour l'heure la propriété de la municipalité, de la MEL et de bailleurs sociaux.



Mais ce prix défiant toute concurrence a une contrepartie : les maisons proposées à la vente nécessitent toutes d'importants travaux. Électricité, isolation, chauffage, sols... Chaque bien mis en vente a fait l'objet d'un diagnostic complet réalisé par des architectes. Des coûts de rénovation qui peuvent faire grimper les prix entre 97.000 et 254.000 euros en fourchette haute (subventions de type Anah déduites).

Exemple au 145, rue Marie-Buisine, une étroite maison de ville datant des années 1930 que la presse a pu visiter. Situé dans le quartier du Pile, l'un des plus pauvres de France, ce T4 de 84m² sur deux étages doit être entièrement rénové. Coût estimé des travaux : entre 112.000 et 133.000 euros sans tenir compte des subventions.

Cet investissement vaut-il le coup ? "Les maisons reviendront environ 20% moins cher que le prix du marché pour un bien avec travaux", estime Guillaume Delbar, le maire de Roubaix interrogé par LCI. Pourtant, sur les sites LeBonCoin et SeLoger.com, des biens situés à Roubaix et de taille comparable sont mis en vente pour des prix entre 60.000 euros et 110.000 euros, les prix variant en fonction des travaux à réaliser.

Redonner vie à des lieux désertés

L'achat d'une "maison à un euro" n'est donc pas forcément une bonne affaire pour ceux qui chercheraient un retour sur investissement. Mais la logique du programme est toute autre : pour la municipalité, il s'agit de donner à des ménages modestes la possibilité de devenir propriétaires, tout en réhabilitant des quartiers aujourd'hui désertés. Selon l'Insee, Roubaix compte en effet environ 4.000 logements vacants dégradés.



Pour accéder à ces offres, il faut remplir plusieurs critères : être primo-accédant, ne pas dépasser un plafond de ressources, s'engager à occuper le bien à titre de résidence principale pendant six ans après la fin des travaux et pouvoir assurer financièrement la réhabilitation du logement.



La mairie assure qu'elle devrait recevoir de nombreuses candidatures, au vu de l'intérêt suscité par le dispositif. L'opération s'inspire directement du programme "Homes for a Pound" mise en place à Liverpool en 2013. Le programme avait fait ses preuves puisqu'une centaine de familles avaient pu en bénéficier.