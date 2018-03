Val-d'Oise : coup d'arrêt pour le méga-projet EuropaCity

publié le 07/03/2018 à 09:41

Si on peut se permettre une certitude dans le dossier EuropaCity, c'est que cette initiative, imaginée comme un clone français des monstrueux centres de loisirs et commerciaux de Dubaï, vient de se faire taper sur les doigts.



Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise considère que l'étude d'impact comporte trop de lacunes. Certaines sont franchement insuffisantes dans le domaine du contrôle des émissions de CO2.

Pas encore de quoi perdre la main. Mais cette décision n'est pas anodine. EuropaCity est de très loin le plus grand projet - pour ne pas dire le plus démesuré - du genre en Europe. Il s'agissait initialement de créer sur plus de 80 hectares un complexe mêlant 230.000 mètres carrés de boutiques, des salles de spectacles, un par aquatique, et même une piste de ski artificielle. Un investissement de plus de 3 milliards d'euros.