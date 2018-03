Roubaix : la ville lance son dispositif de maisons à un euro

publié le 14/03/2018 à 09:38

En octobre dernier, la ville de Roubaix, dans le Nord, avait fait une annonce surprenante : la mise en vente de maisons à un euro en 2018. Ce projet "inédit" en France est entré dans sa phase la plus concrète, puisque le 20 mars, la liste des 17 premières maisons sera dévoilée. Dès le lendemain, les candidats pourront déposer leur dossier à la mairie.



Le but de ce dispositif est de lutter contre les logements fantômes, dans cette ville de près de 100.000 habitants qui compte près de 4.000 logements vacants, dont 2.000 logements dégradés. Cette opération s'inspire de l'exemple de Liverpool en Angleterre, qui avait mis en vente des maisons à une livre, en 2013.

Les futurs propriétaires doivent s'engager à réaliser d'importants travaux, à leurs frais, pour remettre sur pied ces maisons et à y habiter au moins six ans, pour éviter toute spéculation. Les acheteurs doivent également être primo-accédants ; la municipalité souhaitant favoriser l'accès à la propriété.

De plus, ces derniers doivent être éligibles à l'accession sociale. Ils ne doivent donc pas dépasser les plafonds de revenus actuellement en vigueur pour ce type d'habitat. Enfin, les locataires habitant ou travaillant à Roubaix ou la métropole lilloise seront privilégiés, souligne BFM Business.



Les dossiers peuvent être envoyés jusqu'au 31 mars et seront classés selon certains critères. Comme le souligne France Bleu, les dix premiers de chaque maison seront invités à une visite et une commission attribuera les logements à l'automne prochain. Concernant la vente, elle aura lieu en 2019.