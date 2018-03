Le Secours catholique va créer une "agence immobilière sociale"

publié le 26/12/2017 à 14:53

Le Secours catholique se portera caution en échange de loyers modérés. C'est le principe de l'"agence immobilière sociale" que va lancer le Secours Catholique en 2018, selon les propos de Véronique Fayet. La présidente de l'association a annoncé cette initiative le dimanche 24 décembre au cours du "Grand rendez-vous" d'Europe 1, en partenariat avec CNews et Les Echos.



La présidente de l'association explique que, malgré un nombre accru de places en hébergement d'urgence, ce chiffre reste "insuffisant en hiver" et particulièrement pour les familles refusant d'être séparées. Le Secours catholique pourra donc se porter caution via son agence immobilière et des bénévoles pourront accompagner les nouveaux locataires pendant leur emménagement.

Grâce à cette initiative, le Secours catholique espère "capter" entre 150.000 et 200.000 logements dans la région Île-de-France. Et sa présidente rappelle que la majorité des propriétaires en région parisienne ne possèdent qu'un appartement et ont besoin de ce revenu locatif, ajoute le quotidien économique.