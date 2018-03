publié le 24/03/2018 à 09:22

L'État Islamique a revendiqué dans l'après-midi du 23 mars l'attentat meurtrier dans le département de l'Aude. L'assaillant qui a frappé ce vendredi n'était pas un inconnu des services de police. Il était âgé de 25 ans.La proximité de son passage à l'acte n'a pu être détectée. Les précisions du procureur de la République, François Molins, au micro de RTL :



"L’auteur est un habitant de Carcassonne, Radouane L., né le 11 avril 1992 au Maroc, fiché S depuis 2014", a expliqué François Molins. Avant de poursuivre : "Il est connu de la justice pour des faits de droit commun. Il a en effet été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne, le 29 mai 2011, à une peine d'un mois d’emprisonnement avec sursis pour une infraction de port d’arme prohibé. Il a été à nouveau condamné le 6 mars 2015 pour usage de stupéfiants et refus d’obtempérer à une peine d’un mois d’emprisonnement. En 2016 puis en 2017 il faisait l’objet d’un suivi effectif de la part des services des renseignements. Suivi qui n’avait permis de mettre en évidence aucun signe précurseur pouvant laisser présager un passage à l’acte terroriste."

Le procureur a également précisé que des perquisitions avaient eu lieu hier dans la cité Ozanam de Carcassonne où vivait le français d'origine marocaine qui est passé à l'acte. À cette occasion, une proche de l'assaillant a été interpellée et placée en garde à vue.

- Arnaud Beltrame, le gendarme qui s’était substitué à un otage lors de l’attaque terroriste du supermarché de Trèbes, vendredi 23 mars, a succombé dans la nuit à ses blessures. Son courage a été salué par le ministre de l’Intérieur et le président de la République.



- Arnaud Beltrame est la quatrième victime de l'assaillant qui avait frappé dès la matinée de vendredi, à Carcassonne. Retour sur l’itinéraire de l’assaillant.



- "Le moindre abandon est un danger, le moindre don peut tout changer"... tel est le slogan du Sidaction 2018. L'opération a commencé vendredi 23 mars et dure jusqu’au dimanche 25. Selon un sondage de l'IFOP auprès des jeunes entre 15 et 24 ans, 20% d'entre eux s'estiment mal informés.



- À trois mois de la Coupe du Monde, l’équipe de France s'offre un gros mal de tête : les Bleus ont perdu 3-2 face à la Colombie, alors qu'ils menaient 2-0 après des buts de Giroud et Lemar.