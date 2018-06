publié le 08/06/2018 à 08:58

Malgré une mobilisation en baisse et l'adoption par le Sénat de la réforme ferroviaire, l'intersyndicale CGT, Unsa, SUD et CFDT de la SNCF a voté le maintien du calendrier de grève, deux jours tous les cinq jours. Pour cette nouvelle journée de grève, il faudra compter un TER et un train Intercités sur deux, quatre TGV sur cinq.



"On maintient la pression, le mouvement continu dans l'unité syndicale" a déclaré Thierry Nier, secrétaire général adjoint de la CGT Cheminots. Chez les syndicats, on attend que le gouvernement "prenne ses responsabilités". Proposé par l'Unsa, le changement de calendrier pour faciliter les déplacements des candidats au bac n'a pas été retenu. "L'entreprise prend ses responsabilités et nous, on garde le même calendrier", a précisé Thierry Nier.



