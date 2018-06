publié le 08/06/2018 à 07:13

Depuis le début de la semaine, les proches de Kévin, poignardé à mort le 2 juin, découvrent progressivement la terrible machination mise en place par deux adolescents placés en détention : la jeune fille qui l’accompagnait lors de l'agression et le garçon qui a porté les coups de couteau. "Je croyais les connaître mais je ne les connaissais pas" résume un ami de la victime.



"La famille de Kévin est en état de choc. Malgré cette souffrance indescriptible, c'est des gens qui sont dignes et courageux et qui en ce moment ont pour seul et unique but de préserver leurs enfants et de dire au revoir, avec toute la dignité qu'il mérite, à leur garçon", explique l'avocate de la famille, Fanny Quentin.

Les obsèques de l'adolescent auront lieu ce vendredi 8 juin après-midi à 16 heures dans l'église de Mourmelon. La famille a demandé à ce que tout le monde soit vêtu de blanc. "La famille de Kévin souhaite que les obsèques se déroulent en présence de ceux qui connaissaient Kévin, qui aimaient Kévin. Je suis convaincue qu'il y aura beaucoup de gens qui voudront rendre hommage à ce jeune garçon qui n'avait pas 18 ans, qui allait passer le bac, qui avait un bel avenir. C'est un garçon qui était très très apprécié par ses amis et les gens de la commune notamment", continue l'avocate.