Les addictions chez la jeune génération sont nombreuses. Alcool, tabac, drogue... Mais pas seulement. Selon une enquête Ipsos réalisée par le Fonds Actions Addictions, la Fondation pour l’innovation politique et la Fondation Gabriel Péri, les addictions comportementales sont également en forte augmentation.



En première ligne ? Les réseaux sociaux, les jeux vidéo et la pornographie. Des addictions qui inquiètent tout autant les spécialistes alors qu'un quart des 18-22 ans assurent passer plus de cinq heures par jour sur Facebook, Twitter ou Instagram.



Concernant les jeux vidéo, 16% des jeunes estiment jouer plus de cinq heures quotidiennement... Ce qui fait beaucoup de temps devant un écran de téléphone ou de télévision.

Un encadrement très difficile

Autre phénomène préoccupant, la pornographie. 21% des jeunes regardent des vidéos classés X au moins une fois par semaine. 9% d'entre eux en regardent tous les jours et 5% le font même plusieurs fois par jour.



Pour les médecins, être confronté à de telles images, à l'âge où la sexualité se construit, peut provoquer des crises d'anxiété, des troubles du sommeil, et engendrer une représentation faussée des rapports sexuels et amoureux.



Et pourtant, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des jeux vidéos ou du porno, il n'y rien de plus facile pour les jeunes. C'est souvent gratuit, facile d'accès et très difficile à encadrer. Actuellement, il n'existe aucune campagne sensibilisant les jeunes ou leurs parents aux dangers de l'addiction aux écrans et en particulier aux contenus à caractère pornographique.