publié le 08/06/2018 à 07:20

Le nouveau chef du gouvernement populiste italien, Giuseppe Conte, a officiellement pris ses fonctions mercredi 6 juin après le dernier vote de confiance du Parlement sur un programme tournant le dos à l'austérité, mais pas à l'Europe. Ce professeur de droit sera à la tête d'un exécutif bicéphale, comprenant des membres de la Ligue (extrême droite) et du Mouvement 5 Étoiles (antisystème).



Se voulant rassurant à l'égard des partenaires de l'Italie au sein de l'Union européenne, l'homme de 53 ans a confirmé l'ancrage européen et atlantique de son pays. Qu'en pense Mario Borghezio, membre de la Ligue du Nord et eurosceptique convaincu ?

La politique migratoire est le cheval de bataille de ce proche de Marine Le Pen et des milieux identitaires. Son chef de parti, Matteo Salvini, désormais ministre de l'Intérieur, a adressé un message pour le moins direct aux migrants en début de semaine : "Clandestins, préparez vos valises !" Mario Borghezio précisera au micro d'Élizabeth Martichoux ce que compte faire le nouveau gouvernement en matière de politique migratoire.

