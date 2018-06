publié le 13/06/2018 à 08:30

La gare Saint Lazare à Paris complètement paralysée ce matin. La circulation des trains est totalement interrompue après une panne de signalisation. "Des gares terminus temporaires sont créées à La Défense, Houilles-Carrières-sur-Seine, La Garenne Colombes et Argenteuil", a précisé la SNCF.



"Il s'agit d'un gros pépin", a déclaré un porte-parole de la SNCF. Les équipes techniques étaient à pied d'œuvre depuis 2h30 "pour effectuer les recherches et les réparations nécessaires". La SNCF invite les passagers des lignes desservant Saint-Lazare (L, J, Intercités et TER Normand) "à reporter leurs déplacements".

Une panne qui intervient alors que la grève continue ce mercredi 13 juin avec 2 TGV sur 3 et 1 TER sur 2. La CFDT a cependant appelé à une pause le temps des épreuves du bac. Un appel rejeté ce matin sur RTL par SUD RAIL qui réclame d'ailleurs la poursuite du mouvement y compris cet été.

À écouter également dans ce journal :

Météo : Côté intempéries, ça s'arrange au Nord mais cela reste très compliqué dans le Sud-Ouest où il a beaucoup plu toute la nuit. Et cela continue ce mercredi matin. La commune de Sali-sur-Bearn a littéralement été envahie par les eaux. Avec jusqu'à 1m70 dans le centre-ville, plusieurs personnes ont été évacuées. Les Pyrénées-Atlantiques comme 12 autres départements restent ce matin en alerte orange.



Politique : une vidéo d’Emmanuel Macron fait le tour des réseaux sociaux ce matin. Le président s'en prend aux aides sociales. La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux par sa directrice de la communication. Le président est filmé en train de préparer son discours prévu aujourd'hui au congrès de la Mutualité à Montpellier. Et il pointe du doigt avec un langage familier le coût des aides sociales dans le pays.



Football : Kyllian Mbappé donne de ses nouvelles et elles sont rassurantes. L'attaquant des Bleus s'est fait une frayeur à l'entrainement sur un tacle du défenseur Adil Rami. Mais il a déclaré que tout allait bien dans un message sur les réseaux sociaux. Le sort de Djibril Sidibé en revanche, est plus incertain. Son genou continue de le faire souffrir, il a manqué un nouvel entraînement collectif.