Le journal de 6h30 : une panne paralyse la gare Saint-Lazare à Paris

publié le 13/06/2018 à 06:45

La circulation des trains était totalement interrompue mercredi 13 juin à la gare parisienne de Saint-Lazare en raison d'une panne de signalisation, selon la SNCF. Elle invite les passagers des lignes desservant Saint-Lazare (L, J, Intercités et TER Normand) "à reporter leurs déplacements".



"Des gares terminus temporaires sont créées à La Défense, Houilles-Carrières-sur-Seine, La Garenne Colombes et Argenteuil", a-t-elle précisé. "Il s'agit d'un gros pépin", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la SNCF. Les équipes techniques étaient à pied d'oeuvre depuis 02H30 "pour effectuer les recherches et les réparations nécessaires".

Cet incident intervient alors que mercredi est la 30e journée de la grève par épisodes lancée début avril à la SNCF contre la réforme ferroviaire, faisant de ce conflit ferroviaire le plus long des 30 dernières années.



À écouter également dans ce journal :

Grève : 30ème jour de grève à la SNCF avec 2 TGV sur 3 et 1 TER sur 2. Le mouvement continue mais la CFDT appelle à faire une pause la semaine prochaine pour les épreuves du BAC en précisant que ce n'est pas une façon de sortir de l'intersyndicale.



Politique : l'État compte se débarrasser de sa participation dans trois grandes entreprises. Pour en tirer 15 milliards d'euros qui seront investis ailleurs. Le dispositif est arrêté. Après quelques semaines de doute, le gouvernement a tranché. La prochaine loi en faveur de la croissance permettra bien ces cessions d'actifs.



Football : Kyllian Mbappé donne de ses nouvelles et elles sont rassurantes. L'attaquant des Bleus s'est fait une frayeur à l'entrainement sur un tacle du défenseur Adil Rami. Mais le footballeur parisien affirme qu'il va bien dans un message sur les réseaux sociaux.