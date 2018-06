publié le 13/06/2018 à 07:09

Ce mercredi 13 juin, Pascal Praud revient sur l'effervescence enregistrée la veille autour d'un tacle d'Adil Rami sur Kylian Mbappé en Russie. Le choc a eu lieu en plein entraînement, lors d'une opposition sur terrain réduit. Très en retard, le défenseur de l'OM a mis une semelle sur la cheville gauche de son coéquipier qui évolue au PSG. Plus de peur que de mal.



Mais les réseaux sociaux se sont aussitôt enflammés. Ce qui fait sortir de ses gonds Pascal Praud. "La haine, la violence et la bêtise dirigées contre Adil Rami, cette malveillance et ce racisme qui ont dégouliné sur les réseaux sociaux font froid dans le dos", lance le journaliste.

"L'accrochage a provoqué un moment d'inquiétude, au point où Mbappé est obligé de communiquer via Twitter : 'Je vais bien, c'est juste un coup donc ce n'est pas grave mais merci pour vos messages. Et laissez mon ami @Ramiofficiel c'était pas méchant'. C'est lui qui est obligé de le dire", peste Pascal Praud.