publié le 31/03/2018 à 09:47

Ils se sont battus des années contre le projet de l'aéroport ont gagné. Françoise Verchère est membre du CEDPA, association des élus s'opposant à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Plus de deux mois après l'abandon du projet aéroportuaire, elle revient, au micro de RTL, sur la situation de la zone à défendre, où vivent quelque 300 zadistes.



"Nous avons lutté pour préserver la biodiversité du bocage et il y a aussi de la biodiversité humaine, explique Françoise Verchère. Il y a des gens qui veulent y rester et rester dans les clous, et d'autres qui probablement ont même plutôt une envie différente, c'est-à-dire de vouloir continuer à être dans une zone d'autonomie définitive."

Vendredi 30 mars s'est tenue une réunion d'élus sur l'avenir des terres de Notre-Dame-des-Landes. "Nous avons confirmé nos positions, c'est-à-dire que nous souhaitons que puissent continuer les expérimentations sur la ZAD depuis plusieurs années – je pense au boulanger, à la conserverie, à la bibliothèque et aux expérimentations agricoles, liste Françoise Verchère. Nous souhaitons que les négociations se poursuivent avec l'État pour qu'il y ait des conventions d'occupation et que ceux qui veulent avoir des activités puissent y rester."

300 personnes, et de nombreux habitats

L'ouverture de la route des Chicanes, barrée tout au long du conflit, est en ce sens un symbole. "Nous avons réaffirmé notre souhait de voir le plus vite possible la fameuse route parce que ça nous paraît le signe que tout redevient à peu près normal sur cette zone", explique Françoise Verchère.



La question des habitats a également été abordée au cours de la réunion du 30 mars. "Il y a eu beaucoup d'habitats un petit peu partout, décrit la responsable de l'association d'élus opposés à l'aéroport. Cette zone est devenue une zone agricole et naturelle protégée et il va falloir discuter, notamment avec le maire de Notre-Dame-des-Landes, de la possibilité ou non de garder un certain nombre des habitats qui ont été construits un peu partout."