Syrie : Macron s'accorde avec Trump pour dénoncer les "attaques chimiques"

publié le 09/04/2018 à 03:38

Emmanuel Macron et Donald Trump s'expriment d'une même voix. Le président américain et son homologue français ont "vivement condamné l'horrible attaque chimique" perpétrée en Syrie et convenu que le régime du président Bachar al-Assad devait en être "tenu responsable", a annoncé dimanche la Maison Blanche.



Les deux chefs d'État se sont également prononcés pour "une réponse forte et commune" et entendent tenir le régime de Damas pour responsable "de ses violations continues des droits de l'homme", selon un communiqué de la Maison Blanche rendu public après un échange téléphonique entre les deux présidents. Donald Trump et Emmanuel Macron ont convenu "d'échanger les informations sur la nature des attaques" chimiques en Syrie.

Emmanuel Macron a "condamné avec la plus grande fermeté les attaques chimiques le 7 avril contre la population de Douma dans la Ghouta orientale", a ajouté l'Élysée dans un communiqué, sans nommer le gouvernement syrien. Emmanuel Macron et Donald Trump sont convenus de "rester étroitement en contact et se reparler dans les quarante-huit prochaines heures".

Les deux présidents "ont échangé leurs informations et leurs analyses confirmant l'utilisation d'armes chimiques", précise la présidence française, balayant tout doute sur l'emploi d'armes chimiques, ce dont Paris a fait une "ligne rouge" devant déclencher des frappes de représailles.



Tollé international

Ce dimanche, l'attaque chimique a fait des dizaines de morts dans la zone rebelle, près de Damas. Suscitant un tollé international, Bachar al-Assad et ses alliés s'est attiré les foudres des Occidentaux. Sous l'impulsion de la France, neuf pays ont demandé une réunion urgente lundi à 19 heures GMT du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'attaque présumée samedi à Douma, selon des sources diplomatiques.



Donald Trump a immédiatement réagi, déclarant que le président syrien paierait le "prix fort" pour ce bombardement. "De nombreux morts, y compris des femmes et des enfants, dans une attaque CHIMIQUE insensée en Syrie", a tweeté Donald Trump, assurant qu'il faudra en "payer le prix fort". Il a pointé du doigt la "responsabilité" de la Russie et de l'Iran, qualifiant le président Assad "d'animal".



Alors qu'un conseiller du locataire de la Maison-Blanche a déclaré qu'une action militaire n'était pas à écarter, Moscou a mis en garde Washington contre une telle intervention "pour des prétextes fabriqués" qui pourrait "mener aux plus lourdes conséquences".



Frappe mortelle contre un aéroport militaire

Au même moment, plusieurs missiles se sont abattus sur un aéroport militaire syrien dans le centre du pays faisant plusieurs morts et blessés, selon l'agence officielle syrienne SANA citant une source militaire.



"Plusieurs missiles ont frappé l'aéroport de Tayfur", a rapporté SANA qui a initialement affirmé qu'"une attaque américaine est soupçonnée" avant de retirer ultérieurement toute référence aux États-Unis.