publié le 09/05/2018 à 08:15

La colère d'une mère. Catherine a appris il y a quelques jours que son fils, comme deux autres enfants sourds, ne pourra sans doute pas rentrer en sixième en septembre prochain. L'unique classe en langue des signes en Seine-Saint-Denis doit en effet fermer. Pas de place non plus dans le département voisin de Seine-et-Marne.



"Ces trois enfants-là, ils ont vécu cinq ans comme citoyen. Là, aujourd'hui, ils n'ont plus les mêmes droits que les autres. On ne sait pas comment regarder notre fils en face, comment est-ce qu'on peut lui dire ?", déplore Catherine, en larmes.

"C'est pas possible de dire à un enfant : 't'es en CM2 mon chéri, mais voilà, les autres enfants, ils vont au collège (...) mais en fait, t'en auras pas de collège'". La maman de Vincent est présidente de l'Association des parents d'enfants sourds. Elle en appelle désormais au ministre de l'Éducation nationale. Il y a quelques mois, Emmanuel Macron avait fait du handicap à l'école, une priorité.

À écouter également dans ce journal :

- La France, comme les autres pays européens, regrettent la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, mais aussi de rétablir immédiatement les sanctions.



- L'université du Mirail à Toulouse, a été évacuée très tôt ce mercredi. 180 CRS ont délogé les étudiants qui occupaient le site depuis le 6 mars. La préfecture indique qu'aucun incident ou blessés ne sont à déplorer.



- Seizième journée de grève à la SNCF, avec un trafic plus perturbé qu'hier à prévoir. Seule la moitié des TGV, TER et Transiliens circulent.



- Pas d'exploit pour les Vendéens, qui se sont inclinés, avec les honneurs, face au Paris Saint-Germain (2-0), qui conserve son titre de champion de France.