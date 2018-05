Nucléaire iranien : en sortant de l'accord, Trump choisit la version dure contre Téhéran

publié le 09/05/2018 à 06:53

Ce n'est pas une surprise. Donald Trump l'avait dit et redit avec les mêmes mots depuis la signature en juillet 2015, au tout début de sa campagne. Il considère que cet accord est le plus mauvais jamais signé par les États-Unis. Il est soutenu d'ailleurs par la droite américaine, qui considère que l'Iran reste l'ennemi le plus menaçant.



Il ne faut d'ailleurs pas minimiser le souvenir humiliant ici aux États-Unis : la prise d'otages des diplomates américains entre 1979 et 1981, puis la mort de 241 Marines en 1983 à Beyrouth dans une attaque du Hezbollah pro-iranien. La droite américaine considère aussi que le régime de Téhéran menace la survie d'Israël.

Donald Trump, une fois de plus, après l'Accord climat et d'autres décisions intérieures, s'applique à détricoter ce qu'a fait Barack Obama et, dans le cas de l'accord iranien, à piétiner ce pari historique fait par son prédécesseur.

Tout cela, au fond, on s'y attendait. Il respecte sa promesse électorale. Personne ne devrait être étonné. Mais ce qu'il a annoncé mardi 8 mai va bien au-delà. Il ne dit pas seulement que l'accord est mauvais. Il affirme que l'Iran ment et bafoue l'accord en poursuivant un programme nucléaire en secret.



Accusation très grave envers l'Iran

C'est une accusation très grave. À l'entendre, ce n'est pas lui qui déchire l'accord, mais l'Iran qui s'est soustrait à ses obligations. Son administration, depuis des mois, est pourtant bien obligée de reconnaître que jusqu'à présent, a priori, l'Iran respecte ses engagements. Il n'y a aucune preuve du contraire.



Le ministre des Affaires étrangères de Trump le disait encore il y a quelques jours, et les services de renseignement, il y a quelques heures : il n'y a aucune preuve que l'Iran ne respecte pas l'accord. Mais là le président américain dit le contraire. Il dit qu'il détient des preuves que l'Iran poursuit son programme nucléaire.