publié le 08/05/2018 à 16:21

Une rencontre qui n'a pas abouti à l'apaisement escompté. Édouard Philippe a reçu lundi 7 mai les syndicats des cheminots à Matignon. Le Premier ministre a prévenu que la réforme ferroviaire "ne changera pas fondamentalement", mais concédé que ce texte "peut être encore finalisé".



Une main tendue qui n'empêchera pas les perturbations mercredi 9 mai. La moitié des TGV, TER et Transilien circuleront, selon les prévisions de trafic de la direction.

Il y aura un train Intercités sur trois, a ajouté la direction dans un communiqué. En Ile-de-France, le trafic sera normal sur le RER A, tandis qu'on comptera un train sur deux pour le RER B et un train sur trois pour le RER C. À l'international, il y aura en moyenne un train sur deux, avec un trafic "quasi normal" pour les Eurostar et Thalys.



