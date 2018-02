publié le 22/02/2018 à 14:20

L'opération a débuté à 6h15 jeudi. À Bure, les opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires ne sont plus les bienvenus. Après Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement avait prévenu qu'il ne se laisserait plus faire. "Nous ne voulons plus qu'il y ait de lieux en France qui soient des zones de non droit", a déclaré Gérard Collomb.



Le ministre, comme la préfète de la Meuse, Muriel Nguyen, a rappelé qu'une décision du tribunal administratif permettait le recours à la force pour évacuer les opposants présents sur le site.

Quelque 500 gendarmes ont été mobilisés sur un territoire de 220 hectares. Près de la maison de la résistance, plusieurs zadistes avaient érigé des barricades dans la rue. Des jets de pierre ainsi que des ripostes au gaz lacrymogène ont été observés. Selon la préfète, une interpellation a eu lieu. Après avoir évacuer le bois alentours, un engin de chantier a déjà entamé le déblaiement des constructions des opposants.

À écouter également dans ce journal :

- Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais extrait de l'hôpital a été présenté devant un juge à Grenoble jeudi. L'audience n'a toutefois duré que 10 minutes, l'ex-militaire refusant de s'exprimersur les circonstances de la mort de l'enfant.



- SNCF : le gouvernement étudierait une réforme de l'entité publique au moyen d'ordonnances. Edouard Philippe devrait trancher lundi. Plusieurs axes pourraient être concernés dont la fin du statut de cheminot et des acquis associés.



- Intermarché : la répression des fraudes estime que la vente de pots de Nutella a des prix plus qu'attractifs (-70 %) n'était en réalité pas une remise et était donc illégale. Il s'agit en réalité de revente à perte, ce qui est interdit. La justice a été saisie. Intermarché risque une amende de 375 000 euros.



- Luxe : le géant chinois Fosun rachète la plus ancienne desmaisons de couture française Lanvin. Eb 2015, le groupe était déjà devenu propriétaire à 100 % du Club Med.



- Air France : les trois quarts des vols Air France sont assurés malgré une journée de grève. Les plus grossesperturbations concernent les long-courriers avec un avion sur deux.



- Grand Paris : le chantier de la grande ceinture de l'Ile-de-France sera bien achevé en 2030, mais certains tronçons seront très en retard, estime Edouard Philippe. Le super-métro arrivera bien à Clichy-Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, en 2024, une liaison de poids pour les Jeux Olympiques.



- Paris : après l'annulation de la piétonnisation des berges par le tribunal, Anne Hidlago contre-attaque. Outre l'appel de la décision, l'édile parisienne a prévenu qu'un nouvel arrêté serait pris, soumis au préfet de police.



- Syrie : dans la Ghouta orientale, des bombardements intenses semblent constituer la réponse du régime du gouvernement syrien aux appels à la trêve de la communauté internationale. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir, notamment pour faire acheminer de l'aide humanitaire.