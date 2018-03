publié le 10/03/2018 à 18:53

2.000 personnes, selon les organisateurs, en tout cas au moins plusieurs centaines. Ceux qu'on n'entend jamais ont manifesté ce samedi 10 mars après-midi à Paris. Eux, ce sont les piétons, les cyclistes qui soutiennent Anne Hidalgo dans sa volonté de faire reculer la place de la voiture dans la capitale. Tous ont demandé que les voies sur berges rive droite restent piétonnes.



Anne Hidalgo est d'ailleurs venue les encourager. Il y avait des dizaines de familles avec des poussettes, beaucoup de cyclistes étaient également venus à ce rassemblement. Il y avait des drapeaux pour dire oui aux berges piétonnes, oui à un air pur. Les membres des associations à l'origine du rassemblement ont pris la parole sur une petite scène installée face à une des péniches qui bordent le fleuve.

"Les berges sont à nous et pas aux poids lourds et aux automobiles polluantes", a assuré l'un d'entre eux. La maire de Paris était en première ligne contre la pollution à Paris. "Il y a urgence à agir", a assuré Anne Hidalgo.

À écouter également dans ce journal :

- SOCIAL : Appel à la grève les 22 et 23 mars prochains chez Hop, la filiale d'Air France.



- MÉDIAS : Canal+ a rétabli totalement l'accès à TF1 pour tous ses abonnés. Le signal qui avait été rétabli juste avant le spectacle des Enfoirés ce vendredi soir n'a pas été coupé depuis. Le groupe Canal+ se dit prêt à trouver un accord sur "une base raisonnable".



- POLITIQUE : Le 16e Congrès du Front national a donc ouvert ses portes ce samedi à Lille (Nord). Les militants ont voté sur les nouveaux statuts. On leur a dévoilé le résultat des questionnaires menés à travers toute la France pour relancer le parti. Le point le plus important ne sera abordé que demain : le changement de nom que Marine Le Pen proposera aux militants. Selon le porte-parole du parti, Sébastien Chenu, ces militants sont à 52% favorables à un nouveau nom.



- POLITIQUE : Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, appelle le gouvernement à davantage respecter le Parlement. Il le dit dans une interview à nos confrères du Monde. François de Rugy se dit notamment opposé à l'un des projets évoqués cette semaine par Édouard Philippe : la limitation du droit d'amendement.



- INTERNATIONAL : Le chef de l'Etat est en Inde. La première journée de sa visite officielle aura surtout été marquée par la signature de contrats : 12 milliards pour Safran, le spécialiste de l'aéronautique. 75 millions pour Alstom. Quant à la construction d'une centrale nucléaire avec 6 réacteurs EPR, la France et l'Inde espèrent conclure avant la fin de l'année.



- MUSIQUE : C'était le 11 mars 1978, il y a 40 ans, jour pour jour. La France apprenait, stupéfaite, la mort de Claude François à l'âge de 39 ans. Chanteur populaire par excellence, Cloclo a toujours autant de fans. On s'en est encore rendu compte ce samedi à travers les hommages qui lui ont été rendus.



- RUGBY : France-Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations. Le match se joue au Stade de France. Battus par l'Irlande puis en Écosse en début de Tournoi des VI Nations, les Bleus rêvent d'une deuxième victoire de rang face aux Anglais après celle obtenue contre l'Italie ce samedi 10 mars. Il se sont laissés 9-9 à égalité à la mi-temps.



- FOOTBALL : L'actu sport, c'est également le football en cette 29e journée de Ligue avec la première réapparition du Paris St-Germain depuis son élimination face au Real. Les Parisiens reçoivent la lanterne rouge, le FC Metz.



- BIATHLON : L'équipe de France a remporté aujourd'hui le relais mixte lors de l'épreuve disputée à Kontiolati, en Finlande, et ce malgré l'absence de Martin Fourcade victime d'une gastro.