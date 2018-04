publié le 02/04/2018 à 07:11

Deux jours de grève et trois jours de travail. La guerre des nerfs commence ce lundi 2 avril sur les rails : les cheminots entament leur mouvement de grève inédit. Une forme de protestation nouvelle contre la réforme de la SNCF en préparation. Ils alterneront entre travail et débrayage jusqu'à juin prochain, peut-être moins longtemps si un compromis est trouvé avec le gouvernement.



Cette forme de grève est une nouveauté, à l'appel des quatre syndicats représentatifs, et les cheminots se disent que c'est la seule façon pour la mobilisation de durer dans le temps. Impossible d'enchaîner les semaines de grève en continu, les porte-monnaies ne suivraient pas. Cette formule d'action en pointillé est donc plutôt consensuelle chez les grévistes. "Pour nous, c'est la meilleure des solutions (...), puisque pour les derniers mouvements en 2014 et 2016, on a fait le malheureux constat que pour mobiliser du monde, on avait une difficulté", explique notamment Laurent, qui travaille dans un poste d'aiguillage.

Une mobilisation dans la durée tout à fait légale, il suffit de respecter la réglementation, ce qu'a fait et fera le personnel de la SNCF. Ce qui pourrait poser problème en revanche, c'est un retour à un trafic normal entre deux tranches de 48 heures de grève. Le grand patron de la SNCF, Guillaume Pepy, n'imagine quant à lui pas qu'un tel mouvement puisse durer pendant trois mois.

À écouter également dans ce journal :

- Des carences d'entretien seraient à l'origine de l'accident de manège qui a fait un mort et plusieurs blessés près de Lyon. Le propriétaire est toujours en garde à vue.



- Après le cinéma, la parole des femmes se libère dans le monde du sport : deux entraîneurs d'athlétisme sont visés par des plaintes pour violences sexuelles.



- La station spatiale chinoise Tiangong-1, hors de contrôle depuis deux ans, est entrée dans l'atmosphère et s'est désintégrée dans le Pacifique.



- Le ton monte entre la Chine et les États-Unis, Pékin va taxer près de 128 produits américains pour répondre au protectionnisme de Donald Trump.



- La planète se réchauffe et l'Accord de Paris ne sera pas suffisant, selon des études scientifiques publiées ce lundi 2 avril.