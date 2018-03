publié le 21/03/2018 à 09:03

"Si jamais nous voyons que ces deux jours de grève ne suffisent pas à désorganiser la production alors nous pourrons toujours durcir le ton". Dans un mail interne envoyé à ses militants, consulté par Le Parisien, la CGT-Cheminots annonce la couleur alors que se profile la première journée de mobilisation jeudi 22 mars.



La contestation pourrait se durcir semaine après semaine à compter du début du mois d'avril. Des perturbations pourraient même survenir en dehors des jours de grève actuellement annoncés. "La désorganisation du travail devra se faire également sur les jours ouvrés mais je ne vous en dis pas plus sur ce mail, je pense que vous avez compris où l’on veut en venir", écrit ainsi le syndicaliste dans le mail.

L'objectif des syndicats est ainsi de faire revenir le gouvernement sur la réforme de la SNCF, tout en limitant l'impact financier pour les grévistes. "L'auteur de ce mail doit s'expliquer. L'immense majorité des cheminots ne se reconnaît pas dans ces menaces", explique Guillaume Pepy, qui refuse d'imaginer la mise en place d'une guerre. Il poursuit : "C'est comme si on préméditait une grève lowcost pour les salariés et une gêne maximale pour les usagers. C'est une menace incompréhensible pour les Français".

Face à de tels écrits, le PDG de l'entreprise ferroviaire s'inquiète fortement. "La direction sera totalement perdue et incapable d'organiser quoi que ce soit. On organiserait la désorganisation, déplore-t-il. Mais ça, ce n'est pas la SNCF, ce n'est pas les cheminots, ce n'est pas le service public. Je n'ai jamais vu qu'on appelle à des actes pour désorganiser la production".



Guillaume Pepy a livré les prévisions de trafic pour jeudi 22 mars, premier jour de la mobilisation. La grève à la SNCF va se traduire par la circulation de 40% des TGV, 25% des Intercités et 50% des TER, tandis que 30% des trains d’Île-de-France seront assurés. "On va tout faire pour accompagner nos voyageurs, on va fermer les sièges de l'entreprise en région et au plan national pour que le maximum possible de personnels soient aux côtés des voyageurs", a-t-il promis.