publié le 01/04/2018 à 19:37

Les cheminots ne lâcheront rien. En guerre contre la réforme de la SNCF voulue par la SNCF, ils entameront leur grève perlée dès mardi 2 avril. Le trafic s'annonce d'ores et déjà très perturbé, avec 1 TGV sur 8 et un TER sur 5 en moyenne.



Principal point de désaccord entre le gouvernement et les cheminots, la fin de l'embauche sous statut. Mais Gérald Darmanin, invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 1er avril a laissé entrevoir une petite ouverture. "On entend que la fin de l'embauche sous statut pourrait être repoussée, mais alors à quoi sert cette réforme au-delà du symbole politique ?" se demande Christophe Jakubyszyn, éditorialiste à TF1 et LCI.

"La tentation, c'est d'avoir une réforme symbolique en la vidant de sa substance, mais le risque politique est trop grand", observe Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine.

Pour Benjamin Sportouch, rédacteur en chef adjoint du service politique de RTL, le gouvernement regarde avec inquiétude les sondages. "Est-ce qu'il n'a pas sous-estimé cette mobilisation ? J'ai ce sentiment qu'il jouait sur la désunion du front syndical", poursuit-il, "sauf que chez les cheminots, la colère monte et elle est diffuse", conclut le journaliste.