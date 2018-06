publié le 06/06/2018 à 07:26

Le revenu mensuel moyen en France est de 1953 euros, selon une dernière étude de l'Insee. Un chiffre qui n'évolue pas énormément. Mais il y a certaines inégalités qui se creusent. Il y a ceux qui ont un patrimoine, et qui le fructifient, notamment grâce à l'envolée des prix de l'immobilier. Mais il y a aussi ceux qui n'ont rien ou pas grand chose, mais qui n'arrivent pas à décoller. Ainsi, la moitié des ménages détient 92% du patrimoine.



La valeur moyenne du patrimoine des 10% des français les mieux lotis est de 600.000 euros, notamment composé de biens immobiliers et d'actifs financiers. À l'inverse, les 10% les moins bien lotis détiennent 4.300 euros en moyenne. En revanche, s'agissant des revenus, les égalités sont moins importantes et les inégalités ne s’accroissent plus sous le coup d'un double phénomène.

Tout d'abord, la crise a plombé les revenus financiers des plus riches, mais renforcé l'accompagnement social des plus modestes. Il n'empêche que 9 millions de personnes vivent encore avec moins de 1.000 euros par mois, et sont ainsi sous le seuil de pauvreté. .

À écouter également dans ce journal

Faits divers - C'est une rivalité amoureuse qui serait à l'origine de la mort du jeune Kévin à Mourmelon. Sa petite amie aurait protégé le suspect en fournissant un faux portrait-robot de l'agresseur.



Justice - Tariq Ramadan a remporté une première bataille. Il a reconnu une relation consentie avec la troisième plaignante. Il échappe à une nouvelle mise en examen.



Élysée - Le palais présidentiel s'apprête à lancer un appel d'offre afin de lancer sa marque et ainsi financer la restauration de l'Élysée.



Assemblée nationale - Les députés du Palais Bourbon, à commencer par le président François de Rugy, tirent la sonnette d'alarme concernant le rythme de travail effréné des élus.