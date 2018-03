publié le 08/03/2018 à 09:25

Le gouvernement a annoncé mercredi 7 mars de nouvelles mesures pour résorber les écarts de salaires dans les entreprises françaises. Parmi elles, la création d'un logiciel permettant à ces structures de calculer ce chiffre automatiquement et de prendre conscience de l'écart salarial entre leurs salariées et leurs homologues masculins. Ce dernier est estimé par Eurostat à 15,8%, selon les données de 2015.



Marlène Schiappa a en effet expliqué, ce jeudi 8 mars au micro de RTL, qu'il n'était pas question de rajouter "immédiatement" de nouvelles lois aux douze déjà existantes en France... et que beaucoup d'entreprises ne les respectent pas.



Le logiciel proposé par le secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes pourra "immédiatement intégrer au calcul de paye les écarts de salaires entre les femmes et les hommes".

D'autres "bonnes pratiques et d'actions publiques" seront mises en place par le gouvernement. Toutes ne passeront pas par la loi, a précisé encore une fois Marlène Schiappa avant de rappeler que la première loi sur l'égalité professionnelle - qui date de 1972 - n'a pas fait progresser ces inégalités. "Il y a une forme de sentiment d'urgence", a ajouté enfin la secrétaire d'État.