VIDÉO - L'injustice des inégalités salariales résumée par des enfants

publié le 13/03/2018 à 11:50

Comment réagissent des enfants victimes d'inégalités salariales ? En Norvège, l'association Finansforbundet a publié une vidéo sur sa page Facebook à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes dans laquelle un garçon et une fille doivent accomplir une tâche.



Après avoir terminé ce travail ensemble, on demande à ces enfants de fermer les yeux et de tendre leurs bras pour recevoir leur récompense : un verre rempli de bonbons. Celui du garçon déborde de sucreries tandis que celui de la fille n'est rempli qu'à moitié.

En découvrant la différence, les petites filles comme les petites garçons s'interrogent. "Molly, la raison pour laquelle tu as moins de bonbons que Thomas, c'est parce que tu es une fille", explique alors une femme à la fillette, visiblement choquée.

"C'est injuste !", réagit une autre enfant face à la caméra tandis que les garçons prennent part au débat et partagent, à part égal, leur récompense avec leurs camarades. "Qu'est-ce que ces enfants comprennent que votre patron ne comprend pas", s'interroge alors l'association. Excellente question.