publié le 12/04/2018 à 15:22

Aux retraités, Emmanuel Macron dit "merci". Lors de son interview face à Jean-Pierre Pernault le 12 avril, le président s'est exprimé sur la hausse de la CSG notamment supportée par les seniors.



"J'ai demandé un effort aux retraités", reconnaît-il. Depuis le 1er janvier, le gouvernement avait décidé de supprimer 20 milliards de cotisations salariales en échange d'une hausse de 1,7 point de la CSG. Celle-ci concerne les retraités dont le revenu fiscal de référence dépasse 1.200 euros par mois.

Emmanuel Macron a ensuite tenu à expliquer les raisons de cet effort, rappelant que le système de retraite fonctionne par répartition et non par capitalisation. "Vous avez cotisé toute votre vie. Mais vous avez cotisé pour financer la retraite de vos aînés", développe-t-il.



"Je n'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille"

Problème ? Selon le chef d'État, les retraités passeront "10, 15, parfois 20 ans" de plus que leurs parents à la retraite, alors que le nombre d'actifs baisse et que le chômage de masse perdure. "Il y a des millions de gens qui ne participent pas à cotiser votre retraite", déclare le chef d'État.



Pour résoudre ce déséquilibre, Emmanuel Macron propose de "remettre la France au travail" et de faire en sorte que ce travail "paie mieux". Une mesure qui doit notamment passer par la baisse des cotisations salariales, selon le chef d'État.



Le président a remercié à plusieurs reprises les "anciens" pour leurs efforts. Assurant n'avoir "jamais pris un retraité pour un portefeuille", il a rappelé avoir augmenté le minimum vieillesse pour les retraités les plus modestes. Le chef d'État souligne également qu'à partir du 1er novembre, certains retraités pourraient bénéficier de la suppression d'un tiers de leur taxe d'habitation.